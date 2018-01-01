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США вышли из Совета ООН по правам человека

Сегодня, 07:13

Хейли назвала организацию "помойной ямой политической предвзятости".

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Постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь США Майк Помпео Reuters
Постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео во вторник объявили, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека.

"США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - цитирует Хейли "Интерфакс".

По ее словам, призывы американских властей к реформе Совета за год не увенчались успехом. "Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность (соблюдению прав человека. - Прим.) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", - продолжила американский постпред.

Хейли заявила, что Совет ООН по правам человека "является защитником нарушителей прав человека и помойной ямой политической предвзятости", поэтому США не могут доверять ему. 

Она отметила, что США продолжат поддерживать права человека за пределами Совета и рассмотрят возможность вернуться в него в будущем, если будут проведены необходимые реформы.

Ранее сообщалось, что Украина направила в Международный суд ООН меморандум о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. 

По словам президента Петра Порошенко, документ "содержит невероятное для практики суда количество доказательств". В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что текст меморандума занимает около 17 500 страниц, всего 29 томов весом 90 кг.

Совет по правам человека ООН - это международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший работавшую до 2006 года Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генассамблеи ООН. Первое заседание Совета прошло 19 июня 2006 годаКомиссия ООН по правам человека была учреждена в 1946 году. К середине 2000-х гг. окончательно утратила свой авторитет, главным образом, из-за присутствия в ее составе нарушителей прав человека, а также по причине его политизации. Последнее заседание Комиссии было проведено в Женеве, 27 марта 2006 года.

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Теги:  
Никки Хейли, ООН, Май Помпео
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