США вышли из Совета ООН по правам человека

Хейли назвала организацию "помойной ямой политической предвзятости".

Постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь США Майк Помпео Reuters

Постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео во вторник объявили, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека.

"США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - цитирует Хейли "Интерфакс".

По ее словам, призывы американских властей к реформе Совета за год не увенчались успехом. "Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность (соблюдению прав человека. - Прим.) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", - продолжила американский постпред.

Хейли заявила, что Совет ООН по правам человека "является защитником нарушителей прав человека и помойной ямой политической предвзятости", поэтому США не могут доверять ему.

Она отметила, что США продолжат поддерживать права человека за пределами Совета и рассмотрят возможность вернуться в него в будущем, если будут проведены необходимые реформы.

Ранее сообщалось, что Украина направила в Международный суд ООН меморандум о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

По словам президента Петра Порошенко, документ "содержит невероятное для практики суда количество доказательств". В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что текст меморандума занимает около 17 500 страниц, всего 29 томов весом 90 кг.

Совет по правам человека ООН - это международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший работавшую до 2006 года Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генассамблеи ООН. Первое заседание Совета прошло 19 июня 2006 года. Комиссия ООН по правам человека была учреждена в 1946 году. К середине 2000-х гг. окончательно утратила свой авторитет, главным образом, из-за присутствия в ее составе нарушителей прав человека, а также по причине его политизации. Последнее заседание Комиссии было проведено в Женеве, 27 марта 2006 года.

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