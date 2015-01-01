США закрывают две российские дипмиссии и выгоняют 35 "дипломатов" РФ

США закрывают две российских дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде.

США высылают 35 российских дипломатов discred.ru

США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как "несоответсвующие" дипломатической практике.

При этом будут закрыты российские дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде, говорит источник Reuters.

США закрывают две российских дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на нападения России на американских дипломатов в Москве и "на действия не соответствующие дипломатической практике", сообщает Reuters со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным.

Кроме того, будут высланы 35 российских сотрудников диппредставительств. У них есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну, отмечает агентство. Таким образом, доступ к дипмиссиям России в Нью-Йорке и Мэриленде будет отказан российским дипломатам к 23:59 пятницы.

"Эти действия являются ответом на нападения России на американских дипломатов и действия российских дипломатов в США, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", — заявил источник Reuters.

Напомним, ранее Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых обвинили Москву.