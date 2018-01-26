США заявили о расширении санкции против России из-за агрессии в Украине

В санкционный список включили замминистра энергетики России.
В санкционный список были включены замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины.
Кроме того, санкции были введены в отношении ряда дочерних структур "Сургутнефтегаза", ПАО "Силовые машины" и "Технопромэкспорта".
Всего в санкционный список были включены 9 компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.
Напомним, ранее в России сравнили новые санкции США с "объявлением войны".