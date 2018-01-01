Ссора с бойфрендом: подруга рассказала подробности самоубийства основательницы Femen

Париж убил Оксану Шачко тем, что с ее бурной энергией очень трудно было здесь жить, рассказала ее подруга.

Оксана Шачко покончила с собой во Франции

Соосновательница движения Femen Оксана Шачко покончила с собой после ссоры со своим бойфрендом по имени Николо.

Как рассказала ТСН подруга покойной Мария Сильченко, в последний вечер, когда Шачко видели живой, Оксана была веселой и посетила вечеринку со своим парнем.

"Последний раз мы говорили с ней в ночь с пятницы на субботу как раз перед тем, как она исчезла. Мы переписывались допоздна, она была очень веселой, мы собирались пойти на какую-нибудь вечеринку. Но потом я сказала, что заболела и видимо не пойду. Тогда она сказала — хорошо, тогда я завтра зайду и принесу тебе волшебные лекарства и все будет хорошо. Мы переписывались немного, она была на вечеринке со своим парнем, и после этого они поссорились, и она ушла домой. С тех пор исчезла. Мы искали ее все выходные. Николо, ее парень, вечером в субботу мне позвонил, потому что знал, что у нас была запланирована встреча на субботу. На воскресенье у нее тоже были планы — она должна была встретиться с еще одним нашим другом и забрать у него кровать, поскольку в ее квартире кровати не было. Но она ко мне не пришла, мы заволновались. В понедельник решили с Николо еще раз к ней приехать. Взломали дверь и нашли ее", — рассказала подруга Шачко.

Сильченко также отметила, что в Париже Шачко переживала постоянные финансовые проблемы — денег не хватало, часто жила у друзей, а около месяца назад переехала в социальное жилье, которое ей предоставили в окрестностях Парижа.

"Она была в шкафу. Когда Николо ее увидел, вытолкал меня из квартиры, чтобы я ее не видела. Шкаф была у нее огромный, как целая комнатка-кладовка", — говорит Сильченко.

Подруга Шачко добавила, что Париж убил Оксану тем, что с ее бурной энергией очень трудно было здесь жить.

"Ходить по вернисажам, общаться с галеристами и выдавать себя за того, кем она не является – это ее убило. Она считала все ненастоящим, фейковым, что люди постоянно изображают из себя что-то, а она была честной, настоящей, с очень сильной энергией, которую она никак не могла направлять и реализовывать так, как ей было необходимо. Было много причин: она была в статусе беженца, не видела маму со времени выезда, не могла приехать в Украину. Не могла реализовать себя в политической плоскости, делать каких-либо заявлений из-за своего статуса. Она думала, что в 30 лет будет жить лучше, а в результате — жила в нищете, никогда не было денег, с жильем постоянные проблемы. Ей было очень тяжело", — говорит подруга погибшей.

Напомним, ранее знакомая художницы рассказала, что у Оксаны было много выставок, внимания прессы и богатых друзей. Однако она уже предпринимала попытки свести счеты с жизнью.

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