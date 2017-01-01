Стала известна причина смерти знаменитого композитора Шаинского

С 2007 года Владимир Шаинский жил в американском штате Калифорния.

Шаинский скончался в США 24СМИ

Знаменитый композитор Владимир Шаинский скончался после перенесенной операции по поводу онкологии.

Подробности о болезни композитора сообщил сын Владимира Шаинского Вячеслав.

"Подтверждаю смерть отца. Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря", — заявил он.

"Операция была давно. Был рак. Потом сделали ее, вроде бы, состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят", — сказал он в комментарии iz.ru.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он приобрел известность как автор музыки к мультфильмам "Приключения Незнайки и его друзей", "Крошка Енот", "Мама для мамонтенка" и многих других. Особенно популярными стали песни Шаинского, созданные для мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене. Кроме детских песен, успешными стали и многие "взрослые" композиции автора — "Обручальное кольцо", "Две звезды", "Родительский дом". Песня Шаинского "Мы начинаем КВН" стала гимном Клуба веселых и находчивых.

С 2007 года Владимир Шаинский жил в американском Сан-Диего (штат Калифорния) и выступал в России с концертами.

Напомним, ранее скончался один из участников знаменитых "Песняров".