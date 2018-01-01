Стала известна судьба МММ после смерти Мавроди

В администрации заявили о закрытии проекта.
Как сообщает со ссылкой на руководство пирамиды нигерийское издание Premium Times, причина заключается в отсутствии идейного вдохновителя проекта.
По словам менеджеров проекта, продолжать деятельность теперь не имеет смысла, поскольку "нет уверенности в том, что удастся воплотить все задумки" основателя.
Издание отмечает, что в пирамиду вложили свои средства миллионы нигерийцев. Многие из них потеряли деньги, а некоторые участники до последнего верили в свои шансы получить прибыль от участия в проекте.
Напомним, финансовая пирамида МММ действовала во многих странах мира, от Китая до Африки. В России ущерб гражданам от деятельности пирамиды, по некоторым данным, оценивается в один миллиард рублей.
Как известно, Сергей Мавроди скончался 26 марта в Москве на 63-м году жизни. Он почувствовал себя плохо на автобусной остановке. Скорую помощь ему вызвал прохожий, однако медикам не удалось спасти Мавроди.