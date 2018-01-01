Стала известна судьба забора для защиты от кабанов на украинско-польской границе

Информацию озвучил глава польского Министерства сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановски.

Дикий кабан. Иллюстративное фото УНИАН

Соответствующую информацию опубликовал глава польского Министерства сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановски, сообщает портал "W polityce".

По данным чиновников, представители "Европейского агентства безопасности пищевой продукции" приняли решение о неэффективности забора на большом участке украинско-польской границы, а также отказались финансировать данный проект.

"Такое мнение было озвучено на прошлой неделе, и это является основанием для того, чтобы польское правительство отказалось от идеи", − резюмировал Ардановски.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше потребовали возведения стены от российских свиней.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram