Стали известны подробности смерти в Польше украинского чемпиона по мас-рестлингу

Наш соотечественник скончался в выходной день.
Спортсмен скончался в выходной день на рыбалке, сообщила Федерация мас-рестлинга в Facebook, ссылаясь на родных спортсмена.
"Благодаря совместным усилиям многих неравнодушных людей сумма, необходимая для доставки Владислава Минича домой, собрана", — отмечается в сообщении.
Ранее СМИ писали, что в Польше умер 23-летний Владислав Минич, подрабатывая на стройке. По предварительным данным, наш соотечественник скончался в результате обрыва тромба.
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