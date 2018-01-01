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Стало известно, чем кормили Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре

Сегодня, 11:27

На десерт были крем Ганаш из темного шоколада, ванильное мороженое и выпечка.

Трамп, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын и Дональд Трамп Reuters
Президенту США Дональду Трампу и главе КНДР Ким Чен Ыну на закуску во время рабочего ланча подали коктейль из креветок с авокадо и зеленым манго.

Как сообщает CNN, основное блюдо ланча - говяжьи ребрышки и свинина с жареным рисом Янчжоу и тушеная треска под соей.

На десерт были крем Ганаш из темного шоколада, ванильное мороженое и выпечка.

По данным издания, когда Трамп и Ким Чен Ын сели за стол, американский президент обратился к фотографам с просьбой сделать, так чтобы они выглядели "милыми, красивыми и стройными". 

Напомним, во вторник, 12 июня, в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый саммит США-КНДР. Диалог начался с рукопожатия лидеров двух стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном прошли "очень хорошо". Ким чен Ын, в свою очередь, отметил, что стороны смогли преодолеть "все виды скептицизма и спекуляций"."Я считаю, что это хорошо для мира", - сказал Ким.

По итогам встречи лидеры двух стран подписали документ, в котором Ким выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. США, в свою очередь, обещают предоставить "гарантии безопасности" властям КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия. Также в документе стороны заявляют, что стремятся к "новым отношениям" между США и КНДР.

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Теги:  
Дональд Трамп, Ким Чен Ын, США, КНДР
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