Стало известно, где похоронили Олега Анофриева

С народным артистом России прощались в Москве.

Олега Анофриева похоронили в Подмосковье Скриншот видео с youtube.com

Народного артиста Российской Федерации, актера, певца и автора песен Олега Анофриева похоронили в пятницу, 30 марта, возле села Аксиньино на Аксиньинском кладбище (Одинцовский район Московской области, Подмосковье).

Церемония прощания с исполнителем состоялась в столице РФ Москве в Центральной клинической больнице Управления делами президента, рассказал РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Олега Анофриева похоронили, на прощании были его близкие, коллеги, представители телеканалов и студии "Союзмультфильм", — заявил собеседник.

Напомним, Олег Анофриев умер 28 марта в Москве на 88-м году жизни после продолжительной болезни. "Главред" собрал лучшие песни артиста — от "Спят усталые игрушки" до "Бременских музыкантов", послушать их можно здесь.