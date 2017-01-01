Стало известно, где похоронят композитора Шаинского

Похороны композитора состоятся в 14:00 на Троекуровском кладбище в Москве.

Знаменитого композитора Владимира Шаинского похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 22 января.

"На сегодняшний день достигнута договоренность, что прощание с выдающимся отечественным композитором, а также гражданская панихида пройдут 22 января с 11:00 до 13:00 в Московском доме композиторов.

Похороны состоятся в 14:00 на Троекуровском кладбище",— цитирует сайт ведомства слова замминистра Александра Журавского.

По его словам, похороны артиста, который умер еще 26 декабря 2017 года в США, в связи с тем, что во время зимних праздников родственники композитора не могли быстро получить документы, удостоверяющие его смерть.

Ранее родственники композитора сообщали, что его похоронят лишь после окончания всех новогодних праздников в США.

Напомним, композитор умер на 93-м году жизни от онкологического заболевания. Владимир Шаинский известен как автор музыки к мультфильмам, таким как "Антошка", "Катерок", "Приключения Незнайки и его друзей", "Аврора", "Крошка Енот", "Чебурашка и крокодил Гена", "Песня о дружбе", "38 попугаев", "Трям! Здравствуйте", "Мама для мамонтенка".

Заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, многократный лауреат конкурса "Песня года".