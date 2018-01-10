Стало известно, где похоронят Михаила Державина

С артистом в понедельник будут прощаться в Москве.

Михаила Державина похоронят в Москве Скриншот видео с youtube.com

Народного артиста России, ведущего актера Московского академического театра сатиры Михаила Державина похоронят в столице страны Москве на Новодевичьем кладбище.

Церемония прощания с умершим состоится в понедельник, 15 января, в его родном театре в 11:00, а с 12 часов начнется гражданская панихида, пишет РИА Новости.

"По просьбе родственников и ходатайству руководства театра его похоронят на Новодевичьем кладбище. Там же похоронен отец артиста — некогда ведущий актер Вахтанговского театра Михаил Степанович Державин (1903-1951)", — говорится в статье.

Напомним, Михаил Державин умер 10 января в РФ после продолжительной тяжелой болезни на 82-м году жизни. Интернет-пользователи после новости по-разному оценили наследие актера.