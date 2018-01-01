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Стало известно, как итальянский премьер изменил позицию по поводу России

Сегодня, 20:08

Информацию озвучил президент Европейского Совета Дональд Туск.

Недавно вступивший в должность итальнский премьер-министр Джузеппе Конте согласился с позицией членов Европейского союза в "Большой семерке" по поводу ненужности возвращения в ее состав РФ.

С таким заявлением выступил сделал президент Европейского Совета Дональд Туск.

"У меня была первая и очень хорошая, многообещающая встреча с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и я убежден, что здесь, на "Большой семерке", у нас будет полностью объединенная европейская позиция по всем вопросам. В том числе по России. Я не говорю о деталях, а о более широкой общей линии, - цитирует его агентство Reuters.

Напомним, ранее Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций против РФ и поддержал идею Дональда Трампа вернуть Россию в G8.

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Теги:  
Россия, Дональд Туск, Джузеппе Конте, Европейский союз, Россия, санкции
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