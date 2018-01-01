Стало известно, как Путин относится к статусу главного мирового злодея

Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки, отметил президент РФ.
Глава РФ давно привык к такому статусу, рассказал он в документальном фильме "Миропорядок 2018", снятом известным российским пропагандистом Владимиром Соловьевым и представленным им в запрещенной в нашей стране соцсети "ВКонтакте".
"Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк — интересы РФ. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует. Просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны", — заявил политик.
Ранее Владимир Путин говорил, что война на востоке Украины производит на него "очень сильное впечатление". Также лидер российского государства сказал, что на Донбассе "все там наши".