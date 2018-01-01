Стало известно, как Путин относится к статусу главного мирового злодея

Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки, отметил президент РФ.

Владимир Путин назвал cвоим маяком интересы России Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждает, что его не задевает ярлык главного мирового злодея, а его маяком являются интересы страны.

Глава РФ давно привык к такому статусу, рассказал он в документальном фильме "Миропорядок 2018", снятом известным российским пропагандистом Владимиром Соловьевым и представленным им в запрещенной в нашей стране соцсети "ВКонтакте".

"Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк — интересы РФ. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует. Просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны", — заявил политик.

Ранее Владимир Путин говорил, что война на востоке Украины производит на него "очень сильное впечатление". Также лидер российского государства сказал, что на Донбассе "все там наши".