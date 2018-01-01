Стало известно, как США покинули высланные российские дипломаты

Всего США покинул 171 дипработник РФ.

Багаж возле трапа самолета "РИА Новости"

Двое лайнеров, на борту которых находятся высланные российские дипломаты с семьями, отправились из США в Москву.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство ТАСС.

Согласно имеющимся данным, всего США покинул 171 дипломатический работник. Ради их возвращения российскими властями были предоставлены два самолета модели "Ил-96" - из состава специального летного отряда "Россия".

Первый лайнер с российскими дипломатами вылетел аэропорта имени Джона Кеннеди (Нью-Йорк) в Москву.

Второй самолет с дипработниками на борту вылетел из аэропорта имени Аллена Даллеса (Вашингтон) - также в столицу РФ.

Напомним, ранее стало известно о том, сколько российских дипломатов останутся работать в Украине.





