Стало известно, как США покинули высланные российские дипломаты

Всего США покинул 171 дипработник РФ.
Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство ТАСС.
Согласно имеющимся данным, всего США покинул 171 дипломатический работник. Ради их возвращения российскими властями были предоставлены два самолета модели "Ил-96" - из состава специального летного отряда "Россия".
Первый лайнер с российскими дипломатами вылетел аэропорта имени Джона Кеннеди (Нью-Йорк) в Москву.
Второй самолет с дипработниками на борту вылетел из аэропорта имени Аллена Даллеса (Вашингтон) - также в столицу РФ.
Напомним, ранее стало известно о том, сколько российских дипломатов останутся работать в Украине.