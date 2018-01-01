Стало известно, какие санкции Европарламент применит к Польше

За введение санкций проголосовали 422 евродепутата.

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Члены Европейского парламента в четверг, 1 марта, подавляющим большинством голосов поддержали введения санкций от имени Евросоюза против Польши.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Dpa". Согласно обнародованным данным, к санкциям привел окончательный отказ польского правительства, сформированного партией "Право и справедливость" от реформы правосудия.

Евродепутаты приняли соответствующую резолюцию 422 голосами "за", против проголосовали 147 человек.

Теперь, соответственно, правительства стран-членов Евросоюза, таким образом, будут действовать согласно статье 7 Маастрихтского соглашения, позволяющей приостанавливать действие отдельных прав страны-нарушителя. Речь может даже пойти о санкциях вплоть до лишения официвальной Варшавы права голоса в Совете ЕС. Однако на введение жестких наказаний против Польши должны согласиться не менее 22 стран-членов Евросоюза. Первое голосование по данному вопросу ориентировочно состоится в апреле нынешнего года.

Напомним, ранее США поставили Польше ультиматум после вступления в силу "антибандеровского" закона.