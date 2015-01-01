Стало известно, кто устроил массовый расстрел в ночном клубе Стамбула

Подозреваемого в теракте гражданина Узбекистана или Киргизии связывают также с ИГИЛ.

По всей Турции были арестованы более 60 боевиков ИГИЛ Reuters

В массовой гибели людей в результате теракта в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь подозревают связанного с ИГИЛ гражданина Узбекистана или Киргизии.

Об этом ссылаясь на данные полиции сообщает CNN Turk.

В полиции отмечают, что в последние дни декабря 2016 года по всей Турции были арестованы более 60 боевиков ИГИЛ и на основании допросов этих людей правоохранители получили информацию о возможной причастности к теракту гражданина Узбекистана или Киргизии.

Напомним, ночью 1 января в популярном ночном клубе Стамбула человек открыл огонь на вечеринке по случаю Нового года. Жертвами террориста стали 39 человек, еще 69 получили ранения. Всего в клубе было от 600 до 800 человек. Граждан Украины среди погибших нет.