Стало известно, кто устроил резню в Финляндии

Инцидент признали терактом, после него правоохранители арестовали несколько человек.

Место происшествия, иллюстрация Reuters

18-летний гражданин Марокко, произошедшее признали терактом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сведения полиции Финляндии, пишет РИА Новости.

По данным Agence France-Presse, после атаки правоохранители арестовали несколько человек.

"Проводился рейд, и у нас сейчас шестеро подозреваемых под арестом, главный подозреваемый и пятеро других", — сказал старший инспектор Национального бюро расследований Маркус Лейн.

Напомним, днем 18 августа в Турку злоумышленник с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли два человека, еще несколько — ранены. Узнать больше об инциденте можно здесь.