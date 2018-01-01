Стало известно о планах Apple по изменению дизайна новых iPhone

В последней версии смартфона iPhone X экран занимает почти всю площадь передней панели.

В Apple планируют изменить дизайн iPhone Reuters

В следующем году компания Apple изменит дизайн своих новых iPhone, избавив их от черного модуля в верхней части дисплея.

"Apple решила отказаться со следующего года от этого модуля и уже начала обсуждать технические детали с поставщиками комплектующих", — приводит издание слова своего собеседника The Investor.

Другие детали нового дизайна, такие как размер и форма, пока не объявлялись, добавил он.

В последней версии смартфона от Apple iPhone X экран занимает почти всю площадь передней панели. Однако в верхней части расположился небольшой черный вырез, в котором скрыты камера и сенсоры, обеспечивающие работу Face ID. Этот модуль получил неформальное название "монобровь" или "челка". В App Store даже появилось специальное приложение, которое позволяет замаскировать этот вырез.

Напомним, ранее стали известны сроки премьеры трех новых iPhone.