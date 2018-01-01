Стало известно о состоянии украинца, пострадавшего при аварии на канатке в Грузии

Лечение в медцентре Гудушаури в настоящее время продолжают пятеро пострадавших.

Авария на канатной дороге в Грузии Reuters

Пострадавший в результате аварии канатной дороги на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии гражданин Украины находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе.

Он отметил, что двое пациентов, которых направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге в Гудаури, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури в настоящее время продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна была операция, сообщает "Радио Свобода".

"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", — сообщил врач.

Ранее сообщалось, что в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури из-за выхода из строя канатной дороги пострадали более десяти человек, кресла канатки врезались друг в друга, людей выбрасывало на снег. Инцидент мог произойти из-за отключения электроэнергии.