Стало известно общее число высылаемых российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Австралия объявила о высылке двух российских дипломатов.

Из-за высылки дипломатов в МИД РФ прибавилось хлопот фото: ntv.ru

После того как Австралия объявила о высылке двух российских дипломатов, в общем 24 государства заявили о выдворении 139 российских дипломатов

В совместном заявлении премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп отмечается, что два высылаемые российские дипломаты являются незаявленными сотрудниками разведки.

В связи с "делом Скрипаля" выдворить российских дипломатов решили 16 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия.

При этом власти Германии, Франции и Польши решили выслать по четыре российских дипломата. Италия, Нидерланды, Дания и Испания — по два дипломата. Швеция, Финляндия, Венгрия, Хорватия и Румыния объявили, что высылают по одному дипломату. Чехия высылает трех дипломатов РФ.

В свою очередь Литва решила выслать трех российских дипломатов. Кроме этого, Латвия приняла решение о высылке второго секретаря российского посольства, а Эстония высылает атташе посольства Российской Федерации по обороне.

Таким образом, с территории государств ЕС высылаются 33 российских дипломата, пишет "Интерфакс".

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. При этом представитель госдепа Хизэр Нойерт подчеркнула, что 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки.

Канада также сообщила о высылке четырех дипломатов РФ. Также о высылке двух российских дипломатов объявили в МИД Албании, одного — в МИД Норвегии и еще одного — в МИД Македонии.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о выдворении 13 российских дипломатов.

Британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.

Власти Ирландии, тем не менее, пока что заявляли лишь о намерении рассмотреть возможность высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Новая Зеландия не нашла в стране российских разведчиков и не стала высылать дипработников.

Власти Исландии не стали высылать дипломатов, однако объявили дипломатический бойкот чемпионату мира по футболу. Кроме того, МИД страны сообщил, что "весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен".

Интерфакс

Напомним, ранее Австрия отказала Брюсселю в высылке российских дипломатов. Канцлер государства заявил о намерениях стать "мостом" между Востоком и Западом.