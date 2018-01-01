Стало известно, почему авиакомпании прекратили полеты над Сирией

Информацию обнародовали американские журналисты.
Соответствующее сообщение в пятницу, 13 апреля, опубликовало авторитетное издание The New York Times.
Согласно данным журналистов, маршруты перелетов своих лайнров изменили Air France, Lufthansa и EasyJet, Kuwait Airways и Middle East Airlines.
Однако, в то же время представитель компании Eurocontrol, которая предоставляет авиадиспетчерские услуги в странах ЕС, заявил о том, что предложение авиакомпаниям учитывать возможность нанесения ракетно-бомбовых ударов по Сирии от 10 апреля носило рекомендательный характер.
Напомним, ранее сообщалось о том, что во Всемирной организации здоровья назвали количество пострадавших от химической атаки в Сирии.