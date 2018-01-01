Стало известно, почему Украине пока не светит безвиз с Канадой

В правительстве Канады внимательно следят за ситуацией в Украине.

Безвиз для Украины в Канаде пока не рассматривают civilforum.com.ua

Возможность введения безвизового режима поездок для украинцев правительство Канады не рассматривает, говорится в ответе правительства страны на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

"Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины", — говорится в документе.

В правительстве добавили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не отвечает безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада, сообщает "Укринформ".

"В эти критерии входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью", — объясняется в документе.

Кроме этого, в Канаде подчеркнули, что страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его анализ на основе взаимности.

"Визовый режим – это наиболее эффективный механизм выявления и пресечения незаконной иммиграции в Канаду, поскольку те, кто подает заявку на получение виз, проходят проверку безопасности и исследование состояния здоровья. Оценивается также намерение путешественника и его возможность придерживаться условий пребывания в Канаде", — подчеркивается в тексте.

Напомним, ранее было подписано соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Катаром.

31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, с 1 июня украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашим государством и Евросоюзом.