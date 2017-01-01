Стало известно, сколько денег в Саудовской Аравии раздадут жителям из-за подорожания жизни

Эта ближневосточная страна давно известна социальными программами по распределению нефтяных сверхдоходов.

Саудовская валюта - риал RT

Власти королевства Саудовской Аравии решили компенсировать подданным "рост стоимости жизни".

Как заявил глава Министерства культуры и информации Аввад бин Салех Алавад, этот проект будет стоить государственному бюджету обойдется госбюджету около 13,3 млрд долларов США, передает новостное агентство Reuters.

"Выделение 50 миллиардов риалов (около 13,3 млрд долларов) в рамках этого декрета указывает на заботу руководства о комфорте и качестве жизни людей", – сказал чиновник.

К слову, в субботу, 6 января, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал каждый месяц выплачивать 1000 риалов (около 266 долларов США) госслужащим в течение года - компенсацию за поднятие цены на бензин и введения налога на добавленную стоимость.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что в этой ближневосточной стране взбунтовались обозленные счетами за электроэнергию принцы.