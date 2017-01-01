Стало известно, сколько украинок вышло замуж за поляков в 2017-м

Вступающие в брак польские мужчины и украинские женщины давно привлекли внимание социологов.

На протяжении нескольких последних лет количество браков, заключенных поляками с украинками, увеличилось вдвое.

Непосредственно в минувшем году польские мужчины зарегистрировали с украинскими женщинами 782 брака, информирует "Польское радио".

Согласно обнародованным данным, ранее такое явление социологи наблюдали, когда после вступления Польши в Европейский союз заметно увеличилось чисило браков между польками и немцами, итальянцами, греками.

К слову, по информации польских журналистов, браки поляков с украинками значительно прочнее и гораздо реже разрываются, чем браки полек и поляков с жителями Великобритании либо ФРГ.



"Обратите внимание, что чаще всего - и это интересно как с социологической, так и культурологической точки зрения - жена родом из бедных стран, а муж - из более богатых. В то же время тенденция, когда мужчины-поляки женятся на немках или итальянках - это маргинальное явление", - заявил профессор-социолог Влодзимеж Пйонтковский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что польский премьер рассказал о десятках тысяч беженцев из Украины.