Стало известно уже о втором за сутки громком "самоубийстве" среди российской верхушки

У погибшего мэра были конфликты по работе.

Кудрик прославился после того, как выложил в Instagram, как купается в нефти. Instagram

Причиной его смерти называлось самоубийство. При этом СМИ отмечали странное совпадение: Котлер, который продвигал интересы группы "Сумма" братьев Магомедовых, погиб именно в тот период, когда его бизнес-партнеры находятся под следствием.

А сегодня стало известно о смерти главы города Излучинск Алексея Кудрика. Предварительно причиной его смерти также называют самоубийство.

По словам знавших Кудрика, в последнее время он конфликтовал с главой Нижневартовского района Борисом Саломатиным. Повод для этого якобы давали рабочие вопросы, пишет Znak.

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