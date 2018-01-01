Стало известно, в каком состоянии находится объявивший голодовку Кольченко

Активист осознавал последствия отказа от еды для своего здоровья, сообщил представитель омбудсмена парламента.
Крымчанин осознавал последствия отказа от еды для своего здоровья, рассказал представитель омбудсмена Верховной Рады Вячеслав Петлеваный после разговора с адвокатом узника Андреем Лепехиным, пишет ТСН.
"Адвокат рассказал, что Кольченко объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова в его присутствии и сделал соответствующее заявление…", — отметил он и добавил, что юрист контролирует состояние украинца.
Ранее сообщалось, что Александр Кольченко с 31 мая объявил голодовку, он требует освободить Олега Сенцова, который 14 числа отказался от еды. Активист находится в исправительной колонии в российском Копейске Челябинской области.
Напомним, в конце августа 2015 года российский Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.
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