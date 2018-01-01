Стало известно, в каком состоянии находится объявивший голодовку Кольченко

Активист осознавал последствия отказа от еды для своего здоровья, сообщил представитель омбудсмена парламента.

Состояние Александра Кольченко удовлетворительное, узнал представитель омбудсмена Рады facebook.com/anton.naumlyuk

В России состояние незаконно осужденного крымского активиста Александра Кольченко , который объявил голодовку в поддержку также находящегося за решеткой в стране украинского режиссера Олега Сенцова, удовлетворительное.

Крымчанин осознавал последствия отказа от еды для своего здоровья, рассказал представитель омбудсмена Верховной Рады Вячеслав Петлеваный после разговора с адвокатом узника Андреем Лепехиным, пишет ТСН.

"Адвокат рассказал, что Кольченко объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова в его присутствии и сделал соответствующее заявление…", — отметил он и добавил, что юрист контролирует состояние украинца.

Ранее сообщалось, что Александр Кольченко с 31 мая объявил голодовку, он требует освободить Олега Сенцова, который 14 числа отказался от еды. Активист находится в исправительной колонии в российском Копейске Челябинской области.

Напомним, в конце августа 2015 года российский Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

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