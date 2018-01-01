Стало известно, в каком состоянии находятся Скрипаль и его дочь

Пока неясен точный эффект воздействия на здоровье пострадавших в долгосрочной перспективе, отметил судья.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может навредить их умственным способностям The Telegraph

В Великобритании отравленные нервно-паралитическим веществом бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся под сильным воздействием седативных препаратов, их физическое состояние стабильно.

Отравление может серьезно навредить их умственным способностям, рассказал судья Дэвид Уильямс со ссылкой на данные британских медиков, пишет Reuters.

По данным агентства, вчера — 22 марта — британский суд разрешил отправить образец крови экс-шпиона на экспертизу.

"Точный эффект воздействия на их (пострадавших — Ред.) здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным…", — отметил служитель Фемиды.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве, кроме того "в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность". Евросоюз решительно осудил отравление людей.