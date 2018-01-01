Стало известно, в каком состоянии находятся Скрипаль и его дочь

Пока неясен точный эффект воздействия на здоровье пострадавших в долгосрочной перспективе, отметил судья.
Отравление может серьезно навредить их умственным способностям, рассказал судья Дэвид Уильямс со ссылкой на данные британских медиков, пишет Reuters.
По данным агентства, вчера — 22 марта — британский суд разрешил отправить образец крови экс-шпиона на экспертизу.
"Точный эффект воздействия на их (пострадавших — Ред.) здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным…", — отметил служитель Фемиды.
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.
Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.
МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве, кроме того "в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность". Евросоюз решительно осудил отравление людей.