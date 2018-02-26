Стало известно, в какой город россияне перевели похищенных украинских пограничников

Соответствующую информацию обнародовала спикер МИД Украины Марьяна Беца

Богдан Марцоня и Игорь Дзюбак "Украинская правда"

Украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, похищенных россиянами в октябре минувшего года в Сумской области, перевели из Москвы в Брянск.

Соответствующую информацию обнародовала спикер МИД Украины Марьяна Беца, сообщает "Украинская правда".

"Содержались в "Лефортово", судебный процесс в Брянске, поэтому они переведены в Брянск", – заявила она.

По словам Бецы, допуск к Дзюбаку и Марцоню на данный момент имел только украинский консул. "Но мы постоянно обращаемся и обращались в конце января, начале февраля тоже", – добавила Беца.

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, в свою очередь, заявил о том, что судебное заседание по делу украинских пограничников, которое должно состояться в феврале, перенесли на один месяц.

"Но на данный момент продолжается переговорный процесс по возвращению на родину. Больше пока сказать не могу. Стоит быть осторожным, чтобы не навредить процессу. К сожалению, нам не известно, о чем именно они общались с консулом, но мы уверены, что их похитили", – сказал Слободян.

Напомним, ранее представители ФСБ РФ опубликовали видео допроса похищенных украинских пограничников.