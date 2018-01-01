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Стало известно, зачем Россия перебросила новейшие истребители в Сирию

Вчера, 17:12

Источники предполагают, что истребители Су-57 отправлены в Сирию того, чтобы ускорить запуск машины в большую серию.

Су-57, Россия, Сирия
Российские Су-57 отправлены в Сирию. twitter.com/WaelAlHussaini
Российские истребители пятого поколения Су-57 отправлены в Сирию, для того, чтобы ускорить запуск этих машин в серийное производство.

Кроме того, утверждается, что задачи этой переброски истребителей — это испытание в "неполигонных" условиях бортового радиоэлектронного оборудования и номенклатуры АСП (авиационных средств поражения), пишет Взгляд

Также источники предполагают, что истребители Су-57 отправлены в Сирию того, чтобы ускорить запуск машины в большую серию.

 Как сообщается в Telegram-канале "Капитан Врунгель",  "Су-57 в Сирию продавил главком, то бишь Суровикин. Это его решение и его ответственность, если что-то пойдет не так".

 

Напомним, ранее СМИ сообщили, что истребители пятого поколения были передислоцированы на авиабазу Хмеймим в Сирии в рамках программы испытания систем вооружения.
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Россия, истребители, Су-57, Сирия производство
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