Стало известно, зачем Россия перебросила новейшие истребители в Сирию

Кроме того, утверждается, что задачи этой переброски истребителей — это испытание в "неполигонных" условиях бортового радиоэлектронного оборудования и номенклатуры АСП (авиационных средств поражения), пишет Взгляд

Также источники предполагают, что истребители Су-57 отправлены в Сирию того, чтобы ускорить запуск машины в большую серию.

Как сообщается в Telegram-канале "Капитан Врунгель", "Су-57 в Сирию продавил главком, то бишь Суровикин. Это его решение и его ответственность, если что-то пойдет не так".

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria



