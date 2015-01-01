"Стамбульский" террорист возмущен и требует опровержения его причастности к стрельбе в клубе

Машрапов отрицает свою причастность к теракту в Стамбуле.

Яхье Машрапов

Кыргызстана

Гражданин Яхье Машрапов, которого обвиняли в причастности к теракту в Стамбуле , не намерен подавать в суд на турецкие СМИ, однако требует опровержения опубликованных недостоверных сведений.

"Я не собираюсь подавать в суд на турецкие СМИ, но требую дать опровержение информации, порочащее мою честь", — сказал он, пишет "Интерфакс".

Машрапов добавил, что в ближайшее время не намерен лететь в Стамбул. "Мои родные очень напугались произошедшим, поэтому я пока не планирую выезжать за рубеж", — отметил он.

"Турецкие СМИ распространили фото моего паспорта и пишут, что я причастен к теракту, как так можно голословно говорить и писать, — сказал Машрапов. — Турецкая полиция меня же допрашивала и убедилась, что я ни к какому теракту не причастен".

Он также рассказал, что он прилетел в Стамбул 28 декабря и 30 декабря уже вылетел обратно в Киргизию.

"Отпраздновав с родными и друзьями Новый год, 1 января я вновь вылетел в Стамбул, закупив товар, обратно прилетел 3 января. 3 января, когда я сел на самолет ко мне в салоне подошли двое и попросили выйти вместе с паспортом. Когда я вышел из самолета увидел около 20 человек, среди них были и полицейские и люди в гражданском", — отметил Машрапов.

"Они проверяли мой паспорт, допросили, сфотографировали меня и мой паспорт, — добавил он. — Затем извинились и сказали, что ошиблись, и посадили обратно в самолет, после чего мы вылетели из Стамбула в Бишкек с опозданием на один час".

Машрапов также сказал, что о публикации турецкими СМИ его паспорта узнал от друзей.

Он также сообщает, что его допросили сотрудники Госкомитета нацбезопасности Кыргыстана по Кара-Суйскому району, после чего отпустили.

"Они увидели фото моего паспорта в интернете и позвонили мне в недоумении. Ведь в день теракта мы сидели за одним праздничным столом и ели плов", — вспоминает он.

Ранее министерство иностранных дел Кыргызстана заявило, что информация о причастности кыргызстанца к теракту в Стамбуле — "недостоверная".

Ранее турецкие СМИ опубликовали фото паспорта Машрапова и указали, что именно он, предположительно, является террористом, расстрелявшем 39 человек в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь.