Стихи о нелегалах от Трампа. Президент США поэтично сравнил мигрантов с пригретой на груди змеей

Американский лидер прочел для аудитории притчу.

Дональд Трамп сравнил мигрантов со змеей

Президент США Дональд Трамп 23 февраля выступил на ежегодной конференции консерваторов в Вашингтоне.

В рамках мероприятия обсуждалась тема иммиграции, которую глава Белого дома решил прокомментировать с помощью поэтических строк, сообщает РИА Новости Украина.

Трамп начал свою речь с признания в любви к талантливым и трудолюбивым людям, которые приезжают в США. Он отметил, что хочет видеть в качестве мигрантов граждан, которые сделают вклад в развитие страны, а не тех, кого преимущественно приходится видеть сейчас. Американский лидер напомнил аудитории примеры преступлений, совершенных мигрантами. А затем достал из нагрудного кармана листик, сопроводив действие словами: "Это называется "змея", и подумайте об этом в контексте иммиграции".

Поэтическое произведение, зачитанное Трампом, повествовало о женщине, которая нашла на улице озябшую змею.

"Возьми меня, добрая женщина, возьми меня, бога ради!", — читал с выражением президент США.

Женщина, согласно повествованию, пригрела, накормила медом и молоком змею, однако та впоследствии укусила ее.

"Вместо того, чтобы сказать спасибо, та змея злобно укусила ее! Возьми меня, добрая женщина, возьми меня бога ради! Спаси меня, добрая женщина!", — шипела змея. "Я спасла тебя! И ты укусила меня. Твой укус ядовит, и теперь я умру", — прочел, срываясь на крик Трамп. "Замолчи, женщина, беря меня, ты знала, что я – змея!", — завершил чтение Трамп под ликование толпы.

После чтения глава государства выдержал некоторую паузу, а затем завершил свое фееричное выступление.

"Народ — это то, что мы делаем с нашей страной, мы принимаем людей и потом имеем проблемы", — сказал президент США.

Напомним, ранее Трамп в Белом доме на совещании с представителями партий заявил, что США должны принимать больше мигрантов из таких стран, как Норвегия, а не жителей "вонючих дыр" типа Гаити и стран Африки.