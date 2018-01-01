Стилист рассказала, какие промахи допустила Собчак в своем предвыборном образе

По мнению специалиста по имиджу, основные проколы в стиле Собчак допустила во время дебатов.

Ксения Собчак ТАСС

Имиджмейкер и стилист Ульяна Пак , отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", прокомментировала внешний облик российской телеведущей и недавнего кандидата в президенты РФ Ксении Собчак

"Собчак - одна из самых известных московских it-girl. У нее давний роман с модой и стилем. Но когда она решила баллотироваться, она понесла за собой шлейф фэшна, то бишь модной индустрии, и у нее были явные промахи. Меня сильно удивил наряд, в котором она пришла на дебаты: это был темно-коричневый костюм в духе военной формы. А ведь заявлена была либеральная повестка. И вот вам несоответствие политической риторики кандидата и внешнего вида. Такой наряд годится для кандидата, который настроен более радикально", − сказала она.

В целом же, по мнению Пак, Собчак просто-напросто перемудрила со своим образом.

"Еще удивил ее выбор полностью сиреневого "лука" − платье, пальто, сумочка. Он вообще не годится для политической арены. Сиреневый — самый сентиментальный цвет, с грустинкой. Почему так получилось у Ксении, которая прекрасно разбирается в тонкостях стиля и моды? Есть хорошее украинское слово — "перемудрувала". Отделка соболем на рукавах пальто — тоже явный перебор", − подытожила она.

Напомним, ранее стилист рассказала, почему Тимошенко многие годы носит прическу в стиле "руль на голове".