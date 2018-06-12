Столкновение баржи и катамарана в Волгограде: есть погибшие и пострадавшие

СМИ сообщают, что инцидент произошел во время частной вечеринки на одном из плавсредств.

На Волге столкнулись катамаран и баржа Фото: proribu.ru

В акватории Волги в Волгограде 11 июня прогулочный катамаран столкнулся с баржей, есть погибшие и пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.

"По оперативным данным, прогулочный катамаран, на котором находилось 17 человек, столкнулся с баржей на Волге и частично затонул. По наряду скорой помощи запрос на семерых пострадавших и одного погибшего", - цитирует Интерфакс сотрудника кареты скорой помощи.

По его словам, местонахождение еще десяти пассажиров катамарана, включая 17-летнюю школьницу, пока не установлено, ведутся поиски.

"Предварительно, у пострадавших ставится, среди прочего, диагноз "алкогольная интоксикация". С их собственных слов, по докладу бригады, они выпивали алкогольные напитки перед поездкой. Некоторые употребляли алкоголь непосредственно на катамаране", - сказал источник.

Отмечается, что люди были в состоянии алкогольного опьянения, поскольку на катамаране проводилась частная вечеринка.

Поиски пропавших без вести по состоянию на 23:46 11 июня ведет спасательный катер, на берегу дежурят спасатели. К работе готовятся водолазы, поскольку людей на поверхности воды нет.

Позже источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что количество погибших увеличилось до пяти человек.

Напомним, в Турции вблизи курорта Мармарис затонула туристическая яхта. Спасатели вытащили из воды восьмерых человек, еще трое считаются пропавшими без вести.

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