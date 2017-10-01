Столкновение двух автобусов в Малайзии: 8 человек погибли, более 30 пострадали

вария произошла на одной из скоростных трасс в штате Пинанг
На северо-западе Малайзии в результате столкновения двух автобусов по меньшей мере восемь человек погибли, 33 пострадали.
Авария произошла на одной из скоростных трасс в штате Пинанг, сообщает местное издание New Straits Times.
По словам представителя местного управления полиции Ника Роза Аджана, автобус, в котором находились рабочие из Индонезии и Непала, остановился на обочине из-за проблем с двигателем.
Водитель другого автобуса, также перевозившего пассажиров, вовремя не заметил остановившееся транспортное средство.
Напомним, 23 октября, во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибли 34-летняя женщина и ее 10-летняя дочь, еще четыре человека получили телесные повреждения.
Фото: nst.com.my; видео: NST Online;