Столкновение двух автобусов в Малайзии: 8 человек погибли, более 30 пострадали

вария произошла на одной из скоростных трасс в штате Пинанг

nst.com.my На северо-западе Малайзии в результате столкновения двух автобусов по меньшей мере восемь человек погибли, 33 пострадали.

Авария произошла на одной из скоростных трасс в штате Пинанг, сообщает местное издание New Straits Times.

По словам представителя местного управления полиции Ника Роза Аджана, автобус, в котором находились рабочие из Индонезии и Непала, остановился на обочине из-за проблем с двигателем.

Водитель другого автобуса, также перевозившего пассажиров, вовремя не заметил остановившееся транспортное средство.

Напомним, 23 октября, во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибли 34-летняя женщина и ее 10-летняя дочь, еще четыре человека получили телесные повреждения.

Фото: nst.com.my; видео: NST Online;