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Столкновение эсминца США с танкером: найдены тела 10 американских моряков

Сегодня, 09:49

По данным флота Штатов, личности погибших уже установлены.

Сингапур, эсминец, США, танкер, John S McCain, столкновение
Поврежденный John S McCain, иллюстрация Reuters
Военно-морские силы США нашли тела десяти американских моряков, которые после столкновения эсминца John S McCain страны с танкером Alnic MC числились пропавшими.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные флота Штатов.

В то же время агентство уточнило, что личности погибших уже установлены.

"Водолазы ВМС США и корпуса морской пехоты к данному моменту обнаружили останки всех десяти моряков", — говорится в статье.

Напомним, эсминец John S McCain столкнулся с танкером Alnic MC (шел под флагом Либерии) в ночь на 21 августа у берегов Сингапура, пострадали пять американских моряков. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Сингапур, эсминец, США, танкер, John S McCain, столкновение, моряки, жертвы
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