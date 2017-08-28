Столкновение эсминца США с танкером: найдены тела 10 американских моряков

По данным флота Штатов, личности погибших уже установлены.

Поврежденный John S McCain, иллюстрация Reuters

Военно-морские силы США нашли тела десяти американских моряков, которые послечислились пропавшими.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные флота Штатов.

В то же время агентство уточнило, что личности погибших уже установлены.

"Водолазы ВМС США и корпуса морской пехоты к данному моменту обнаружили останки всех десяти моряков", — говорится в статье.

Напомним, эсминец John S McCain столкнулся с танкером Alnic MC (шел под флагом Либерии) в ночь на 21 августа у берегов Сингапура, пострадали пять американских моряков. Узнать больше об инциденте можно здесь.