Столкновение эсминца США с танкером: найдены тела 10 американских моряков

По данным флота Штатов, личности погибших уже установлены.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные флота Штатов.
В то же время агентство уточнило, что личности погибших уже установлены.
"Водолазы ВМС США и корпуса морской пехоты к данному моменту обнаружили останки всех десяти моряков", — говорится в статье.
Напомним, эсминец John S McCain столкнулся с танкером Alnic MC (шел под флагом Либерии) в ночь на 21 августа у берегов Сингапура, пострадали пять американских моряков. Узнать больше об инциденте можно здесь.