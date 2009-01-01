Столкновение поездов в Египте: количество жертв снова возросло

По предварительным данным, в результате инцидента украинцы не пострадали.

Последствия столкновения поездов в Египте, иллюстрация Reuters

В Египте количество жертввозросло до 49 человек.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные Al Arabiya.

Агентство уточнило, что число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 179 человек.

"... по предварительной информации, украинцев среди пострадавших и погибших в Египте нет", — говорится в Twitter консульской службы МИД Украины.

Напомним, 11 августа в пригороде Александрии лоб в лоб столкнулись два поезда, сначала сообщалось о 25 жертвах, позже их количество возросло до 36 человек. Причиной трагедии стал ошибочный сигнал семафора, который дал работник железной дороги.