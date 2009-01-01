Столтенберг о ядерном испытании КНДР: нарушила несколько резолюций Совбеза ООН

НАТО обеспокоено дестабилизирующей манерой поведения Северной Кореи, отметил генсек.

Йенс Столтенберг Reuters

Генеральный секретарь НАТОрешительно осудил новое — шестое по счету —, проведенное(КНДР, Северная Корея).

Об этом говорится в его заявлении, распространенном в Брюсселе, пишет УНИАН.

В нем же генсек подчеркнул, что страна грубо нарушила несколько резолюций Совбеза ООН.

По его словам, Альянс обеспокоен дестабилизирующей манерой поведения Северной Кореи, которая представляет угрозу для международной безопасности, ее режим должен немедленно прекратить всю деятельность, связанную с ядерными и баллистическими ракетами.

Политик также призвал руководство КНДР к диалогу с международным сообществом. "Я призываю Северную Корею выполнять свои международные обязательства и отказаться от каких-либо угроз и действий, которые могут привести к усилению напряженности и нестабильности", — добавил Столтенберг.

Напомним, 3 сентября власти КНДР заявили, что успешно провели испытания водородной бомбы. До этого правительство Японии, изучив информацию метеорологических агентств и другие данные, подтвердило, что Северная Корея провела новый этап ядерных испытаний. Японский премьер-министр Синдзо Абэ назвал их "абсолютно неприемлемыми".