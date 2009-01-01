Столтенберг объяснил, почему НАТО усиливает присутствие в Европе

Самоуверенность России — главная причина усиления сил Альянса в Европе.

Военная техника США прибыла в Германию. Reuters Российская агрессия на Донбассе и оккупация Крыма, является главной причиной усиления присутствия НАТО на восточных границах Альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер, сообщает "5 канал".

Он отметил, что есть изменения и в деятельности НАТО после обвинений России в хакерских атаках на США во время президентских выборов. Альянс создает команду экспертов по противодействию кибератакам. Специалисты будут помогать тем государствам НАТО, которые оказались под угрозой хакерства.

"Мы не видим конкретной угрозы какого-либо из государств НАТО. Но мы видим более самоуверенную Россию. Россию, которая существенно усилила расходы на собственное вооружение и военные мощности. Россию, которая хочет использовать военную силу против соседей — как мы это видели в Грузии и Украине, с нелегальной оккупацией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке", — заявил Столтенберг.

Он добавил, что именно это стало причиной, почему НАТО осуществило крупнейшее усиление коллективной безопасности со времени окончания Второй мировой.

"Вот почему мы усилили наше военное присутствие на восточных границах Альянса, вот почему наши силы там в состоянии повышенной готовности", — подытожил генсек НАТО.

Напомним, вслед за танками США перебросили в Польшу сотни солдат из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США.

фото: polska-zbrojna.pl