Столтенберг убежден: при Трампе США будут надежным партнером НАТО

Европейские союзники начали больше инвестировать в оборону, отметил генсек Альянса.

Йенс Столтенберг Reuters

Генеральный секретарь НАТОубежден, что США при президентстве республиканцабудут надежным партнерами Альянса.

Об этом он рассказал в швейцарском Давосе, выступая на Всемирном экономическом форуме, пишет УНИАН.

По его словам, Штаты ожидают, что европейские союзники будут больше инвестировать в оборону, и они начали это делать.

"… расходы на оборону возросли, но впереди еще долгий путь", — подчеркнул Столтенберг, напомнив, что страны-члены Альянса поставили цель довести их до 2% ВВП.

Ранее Дональд Трамп говорил, что НАТО — устаревшая организация, поскольку не принимала меры в отношении терроризма, многие страны-члены Альянса "не платят то, что они должны платить".