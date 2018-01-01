Столтенберг взялся мирить Украину и Венгрию ради заседания Комиссии Украина-НАТО

Генсек НАТО рассказал о встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Йенс Столтенберг хочет помирить Украину и Венгрию REUTERS/Francois Lenoir

Венгрия и Украина должны как можно скорее решить существующий спор, чтобы можно было провести заседание Комиссии Украина-НАТО в рамках саммита Альянса, который пройдет в июле в Брюсселе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Об этом генсек НАТО сказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания министров иностранных дел, комментируя встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Мы обсудили возможность проведения заседания Комиссии Украина-НАТО на саммите. Хорошо известно, что есть разногласия между Венгрией и Украиной, что делает невозможным проведение заседания на уровне министров. Мы призываем Украину и Венгрию найти решение этих разногласий как можно скорее", — сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что Венгрия — "очень ценный союзник, который вносит свой вклад в коллективную безопасность НАТО", а Украина — "партнер НАТО и жертва российской агрессии", сообщает УНИАН.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не восстановит в правах национальные меньшинства. Действия украинской власти он назвал "грязными и заранее спланированными".

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар подчеркнул, что заявление Венгрии о намерениях блокировать заседание комиссии Украина-НАТО, а также агрессивная риторика вследствие принятия нового закона "Об образовании", по мнению заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, не соответствует интересам самого Будапешта.

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