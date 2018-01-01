Сторонники Асада захватили Африн. Эрдоган распорядился открыть огонь, фото

Согласно заявлению турецкого лидера, военные обстреляли проправительственные силы из артиллерии.

Вооруженные сторонники правительства Башара Асада вошли в район Африн Фото: SANA

В город Африн на севере Сирии 20 февраля вошли проправительственные войска.

Они въехали на территорию проведения операции Оливковая ветвь на военных машинах, оборудованных станковыми гранатометами. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

"Народное ополчение будет задействовано в противостоянии турецкой агрессии и ИГИЛ, защищая территориальную целостность и суверенитет Сирии и препятствуя попыткам оккупировать город режимом Эрдогана и его террористическими наемниками", - говорится в сообщении сирийского агентства.

Турецкое государственное информационное агентство Анадолу со своей стороны заявляет, что армия Турции произвела предупредительный артиллерийский обстрел в сторону проасадовских войск, когда они подошли на расстояние 10 км до Африна, и заставила их повернуть назад. Анкара заявляет, что в результате обстрела ни одно транспортное средство в сирийской проправительственной колонне не пострадало.

"Вечером 20 февраля зафиксирована попытка выдвижения колонны пикапов с шиитскими добровольцами в сторону Африна. Однако в ответ на действия частей артиллерии, они были вынуждены повернуть обратно. На данный момент инцидент исчерпан", - цитирует СМИ заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, по информации Reuters, с начала февраля в Сирии уничтожены или ранены около 300 российских наемников, работающих в связанной с Кремлем частной военной компании "Вагнера".