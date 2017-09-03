"Страна-изгой" КНДР провела крупное ядерное испытание — Трамп

Слова и действия властей Северной Кореи по-прежнему очень враждебны и опасны для США, отметил американский лидер.

Дональд Трамп Reuters

(КНДР, Северная Корея) провела крупное, действия ее властей по-прежнему очень опасны для США.

Об этом президент Штатов Дональд Трамп написал в Twitter.

В то же время он подчеркнул, что КНДР является "страной-изгоем, которая стала большой проблемой и угрозой для Китая".

"Северная Корея провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия по-прежнему очень враждебны и опасны для США", — говорится в сообщении.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

Напомним, 3 сентября власти КНДР заявили, что успешно провели испытания водородной бомбы. До этого правительство Японии, изучив информацию метеорологических агентств и другие данные, подтвердило, что Северная Корея провела новый этап ядерных испытаний. Японский премьер-министр Синдзо Абэ назвал их "абсолютно неприемлемыми".

