"Страна-изгой" КНДР провела крупное ядерное испытание — Трамп

(КНДР, Северная Корея) провела крупное, действия ее властей по-прежнему очень опасны для США.

Об этом президент Штатов Дональд Трамп написал в Twitter.

В то же время он подчеркнул, что КНДР является "страной-изгоем, которая стала большой проблемой и угрозой для Китая".

"Северная Корея провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия по-прежнему очень враждебны и опасны для США", — говорится в сообщении.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States.....