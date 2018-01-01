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Странная поза Поклонской на инаугурации Путина стала мемом соцсетей: фото

Сегодня, 19:52

Пользователей рассмешил снимок, где экс-прокурор скучает в ожидании торжества.

вапмролдж
Поклонская вдохновила пользователей соцсетей на творчество Фото: Вконтакте/Лентач
В преддверии церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская была "поймана" фотографами в необычной позе.

"Лучше фото с инаугурации уже не будет. "Она ждала Николая II, но он не вышел!" - подписал снимок в Twitter российский оппозиционер Алексей Навальный.

Ресурс Лентач в соцсети Вконтакте предложил пользователям "расчехлить фотошопы" и создать мемы на неожиданную позу Поклонской.

Подписчики ресурса в комментариях набросали массу забавных вариантов и ироничных комментариев.

вапмролдж
Фото: Вконтакте/Лентач

вапмролдж
Фото: Вконтакте/Лентач

вапмролдж
Фото: Вконтакте/Лентач

вапмролдж
Фото: Вконтакте/Лентач

вапмролдж
Фото: Вконтакте/Лентач

вапмролдж
Фото: Вконтакте/Лентач

вапмролдж
Фото: Вконтакте/Лентач

вапмролдж
Фото: Вконтакте/Лентач

вапмролдж
Фото: Вконтакте/Лентач

Напомним, Владимир Путин прибыл на свою очередную, уже четвертую по счету, инаугурацию в качестве президента РФ, на новом автомобиле-лимузине, выпущенном в рамках российского проекта "Кортеж".

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Теги:  
Наталья Поклонская, инаугурация, мем, соцсети, фото
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