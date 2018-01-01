Странная поза Поклонской на инаугурации Путина стала мемом соцсетей: фото

Пользователей рассмешил снимок, где экс-прокурор скучает в ожидании торжества.

Поклонская вдохновила пользователей соцсетей на творчество Фото: Вконтакте/Лентач

В преддверии церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская была "поймана" фотографами в необычной позе.

"Лучше фото с инаугурации уже не будет. "Она ждала Николая II, но он не вышел!" - подписал снимок в Twitter российский оппозиционер Алексей Навальный.

Ресурс Лентач в соцсети Вконтакте предложил пользователям "расчехлить фотошопы" и создать мемы на неожиданную позу Поклонской.

Подписчики ресурса в комментариях набросали массу забавных вариантов и ироничных комментариев.

Напомним, Владимир Путин прибыл на свою очередную, уже четвертую по счету, инаугурацию в качестве президента РФ, на новом автомобиле-лимузине, выпущенном в рамках российского проекта "Кортеж".

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