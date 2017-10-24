"Страшно становится". Патриарх Кирилл рассказал, почему редко смотрит росТВ

Мне очень редко приходится смотреть телевидение, заявил Гундяев.

Патриарх Кирилл Reuters

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) заявил о том, что ему "становится страшно", когда он смотрит росТВ.

Об этом он рассказал членами Межрелигиозного совета РФ, пишет РИА "Новости".

"Мне очень редко приходится смотреть телевидение. Но я иногда в промежутках между какой-то своей работой начинаю переключать каналы — и мне страшно становится. На первом — криминал, на втором — криминал, на третьем — криминал, на пятом — криминал. Вы представляете, какая пропаганда криминала, разнузданности человеческих страстей, дикого образа жизни обрушивается на нашего потребителя телевидения. А если к этому еще добавить интернет…" — поделился Кирилл.

Напомним, ранее в РПЦ рассказали, как "горько" живется Кириллу.