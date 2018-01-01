"Потянет в гроб страну". Политолог объяснил, почему Путин как президент обречен

Нынешний лидер РФ ничего своей стране уже дать не может, полагает Соскин.

Владимир Путин и его окружение — это люди прошлого, считает Олег Соскин Главред

Стратегически Владимир Путин как президент Российской Федерации обречен, но однозначно, что он за собой потянет в гроб и страну.

Рационально объяснить, зачем он опять хочет стать главой РФ, невозможно, рассказал экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин в чате на "Главреде".

"На мой взгляд, такое его желание надо рассматривать как психическую болезнь, своеобразную наркозависимость. Ничего Российской Федерации он уже дать не может. Он и его окружение — это люди прошлого, даже не настоящего и, тем более, не будущего", — отметил собеседник.

По его словам, "Путин и та организация, которая является наследником КГБ (комитет госбезопасности, действовал в СССР — Ред.), которые сегодня руководят РФ, построен на принципе вертикальной детерминированной иерархии, жесткого директивного централизма сверху донизу".

"Сегодняшний период трансформации человеческой цивилизации для таких систем является смертельным — они должны умереть вместе с их носителями. Если бы Путин или кто-либо в его окружении проявили бы хотя бы каплю мудрости, они бы передали власти представительнице новых сил Ксении Собчак (телеведущая, кандидат на пост президента России — Ред.)", — заявил эксперт.

Соскин полагает, что "тогда бы у РФ появился хотя бы маленький шанс на продолжение геополитической жизнедеятельности". "Стратегически Путин как президент обречен. Но однозначно, что он за собой потянет в гроб и Российскую Федерацию", — утверждает политолог.

Напомним, в России на 18 марта — день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым, запланировано проведение президентских выборов, Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в стране "предстоит переназначение Путина".