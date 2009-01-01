Стратегические риски. Чем грозит возобновление ядерной программы Ираном

Существуют риски применения ядерного оружия и возникновения критических ситуаций, говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

— вызывают стратегические и долгосрочные риски.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду".

"С точки зрения текущей актуальной международной ситуации история с Ираном представляет меньше рисков, нежели ситуация с Северной Кореей. Ситуация с КНДР действительно на грани войны и обмена ядерными ударами. Это представляет огромные риски, учитывая, что у Северной Кореи уже есть ядерное оружие и ракеты", — напомнил политический эксперт.

"У Ирана — тоже вроде бы все это есть. Однако напомню, что до ядерного соглашения с США, подписанного во времена Обамы, Иран осуществлял свою ядерную программу. И это не приводило к таким конфликтным ситуациям, как сейчас в случае с Северной Кореей", — подчеркнул политолог.

"Если Иран возобновит свою ядерную программу, возникнут стратегические и долгосрочные риски. Безусловно, это может послужить стимулом к разработке ядерного оружия соседними странами. Прежде всего, речь идет об Израиле, возможно, также и о Саудовской Аравии либо пуле арабских государств вокруг Саудовской Аравии, поскольку саудиты пребывают в конфликте с Ираном. Тогда могут быть риски применения ядерного оружия и возникновения критических ситуаций. Но все же это потенциально и в перспективе, а не сейчас", — заметил глава правления "Пенты".

По его словам, ядерное соглашение, подписанное во времена Обамы, давало возможность контролировать ситуацию, поскольку были предусмотрены меры, ограничивавшие действия Ирана, дававшие возможность контролировать передачу технологий мирной атомной энергетики военному сектору.

"Сейчас в США принят закон о санкциях против в том числе Ирана, и он уже подписан Трампом, соответственно, есть риск (хоть пока что и не реализованный) отказа от соглашения между США и Ираном. Безусловно, есть риск того, что ситуация вновь станет конфликтной и неконтролируемой", — выразил опасения эксперт.

"Но думаю, что тут вопрос не в санкциях, поскольку санкции с Ирана частично сняты. В принципе, это удовлетворяет все стороны, в том числе Иран. А вот если соглашение будет разорвано, тогда режим санкций может быть возобновлен в полном объеме. Именно об этом сейчас говорит Иран, об этом и предупреждает. То есть сейчас Тегеран формулирует свои замечания не к закону о санкциях, который принят в США, а, скорее, он выступает против разрыва ядерного соглашения", — говорит политолог.

"Так что все зависит от того, будет ли разорвано это соглашение. Если оно будет сохраняться, то новой конфликтной ситуации вокруг Ирана не возникнет. А вот если соглашение будет разорвано, то в перспективе могут быть проблемы и с Ираном", — подытожил Владимир Фесенко.

Ранее "Главред" сообщал, что США отреагировали на угрозы Ирана выйти из ядерной программы, заявив, что мир хотят взять в заложники.