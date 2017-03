Стрельба в аэпорорту Парижа. Мужчина, напавший на военный патруль, убит

Сегодня утром, 18 марта, во Франции , людей, находившихся в парижском аэропорту Орли было эвакуировано из-за стрельбы. Пассажирам не разрешали выйти из прибывших самолетов.

Мужчина попытался выхватить оружие у военнослужащего и был застрелен, пишет русская служба ВВС.

На место происшествия присутствовал министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру,

В настоящий момент аэропорт Орли закрыт. Власти называют инцидент чрезвычайно серьезным. Расследование взяло под контроль антитеррористическое подразделение полиции.

Как заявил Бруно Ле Ру, нападавший был известен полиции и числился в списке радикализованных лиц.

В аэропорту работают группы саперов, которые обыскивают здание. Параллельно идет поиск возможных сообщников нападавшего.

Первым делом полиция обыскала убитого на предмет наличия на нем "пояса смертника", но следов взрывчатки обнаружено не было.

Кроме него, пострадавших в ходе инцидента нет.

Как сообщает France-24 со ссылкой на заявление полиции, нападение на военный патруль в аэропорту Орли совершил тот же человек, который утром ранил сотрудницу правоохранительных органов на севере города.

Отмечается, что мужчина после того, как его авто остановили для проверки в северной части Парижа, открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Сначала он показал документы, а затем достал оружие и стал стрелять. В результате была ранена полицейская. Мужчина скрылся с места, а позже его машину нашли недалеко от аэропорта Орли.

После этого мужчина напал на военных в южном терминале аэропорта и его застрелили.

В сети опубликовано фото убитого нападавшего.

Allegedly the man shot dead at #Orly airport in Paris after trying to pull a soldier's gun. pic.twitter.com/Cg3JB72ohA