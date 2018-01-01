Стрельба в курганской школе: напавших на детей школьниц было трое

Две из них были вооружены ножами, одна - пистолетом. Сейчас их допрашивает полиция.

Стрельбу в одной из школ Шадринска Курганской областитри ученицы, а не одна. Об этом рассказал один из школьников учебного заведения, где и произошло ЧП.

"Они составили план, чтобы вывести учителя из класса. Потом закрыли кабинет, начали угрожать ученикам и открыли стрельбу. Попали одному мальчику тремя или четырьмя выстрелами в спину, — приводит слова школьника "Говорит Москва".

Ещё одному ученику попали в висок. При этом, по словам ученика, у одной девочки был пневматический пистолет, а у двух других — ножи.

"Они составили план, чтобы вывести учителя из класса. Потом закрыли кабинет, начали угрожать ученикам и открыли стрельбу. Попали одному мальчику три или четыре выстрела в спину. Одного мальчика увезли в больницу, ему попали в висок. Увезли, кажется, на операцию. У остальных синяки, ушибы", - сказал школьник.

Как сообщалось ранее, при стрельбе из пневматического пистолета пострадали семь детей. По данным прокуратуры, причиной ЧП является конфликт между учениками.

Сейчас, по информации школьника, девочек допрашивает полиция. К проверке подключились и сотрудники следственного управления СКР по Курганской области, уточнили в пресс-службе ведомства.