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Стрельба в Лас-Вегасе, двое погибших, более 20 человек ранены

Сегодня, 10:16

Инцидент произошел около гостиничного комплекса, в котором также расположено казино

Лас-Вегас, стрельба
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В американском городе Лас-Вегас, штат Невада, произошла стрельба в южной части города.

По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы, не менее 24 человек получили ранения, пишет Reuters со ссылкой на представителя местной больницы.

О стрельбе заявили в пресс-службе местного отдела полиции в Twitter, пишет РБК-Украина.

"Мы расследуем сообщения стрельбе возле казино Mandalay Bay", — говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, правоохранители просят воздержаться от посещения этого района города.

Отмечается, что инцидент произошел около гостиничного комплекса, в котором также расположено казино. Местные издания сообщают, что в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 20 человек.

 

Напомним, в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) неизвестный мужчина из мощной винтовки обстрелял полицейских, один правоохранитель погиб, два — ранены.

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США, Лас-Вегас, стрельба, жертвы, пострадавшие
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