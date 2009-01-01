Стрельба в Лас-Вегасе, двое погибших, более 20 человек ранены

Инцидент произошел около гостиничного комплекса, в котором также расположено казино

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В американском городе Лас-Вегас, штат Невада, произошла стрельба в южной части города.

По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы, не менее 24 человек получили ранения, пишет Reuters со ссылкой на представителя местной больницы.

О стрельбе заявили в пресс-службе местного отдела полиции в Twitter, пишет РБК-Украина.

"Мы расследуем сообщения стрельбе возле казино Mandalay Bay", — говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, правоохранители просят воздержаться от посещения этого района города.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) 2 жовтня 2017 р.

Отмечается, что инцидент произошел около гостиничного комплекса, в котором также расположено казино. Местные издания сообщают, что в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 20 человек.

Напомним, в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) неизвестный мужчина из мощной винтовки обстрелял полицейских, один правоохранитель погиб, два — ранены.